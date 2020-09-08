Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала удивительное стройное тело на домашнем селфи

Не секрет, что Эмили обладает очень хорошим обменом веществ, что позволяет ей быть всегда стройной и находиться в отличной форме.

«Я хожу в кофейню «Blacktop Coffee» каждое утро, и вместе с черным кофе я позволяю себе съесть печенье, которое называется «kouign-amann», - однажды призналась Ратаковски в интервью.

При этом девушка отмечает, что обычно на обед ест салат или бутерброд, а вот на съемках она сдерживает себя, ведь часто там есть «шведский стол». Также Эмили любит сладости, иногда позволяя себе съесть круассан или кекс.

«Мой организм нуждается в железе, поэтому я определенно не тот человек, который ест исключительно салаты. Мне нравится держать собственное тело в балансе и поставлять ему энергию вовремя. Это залог крепкого здоровья», - отмечала ранее девушка. И судя по фото, представленном в Инстаграм, это правда так.

Ратаковски выглядела потрясающе в темном бикини на домашнем селфи и это сразу отметили фанаты, написав, что она выглядит очень пикантно и похожа на грешного ангела.

Ранее мы также писали, что стройная модель блеснула видом в супер-короткой майке, не прикрывающей даже грудь Эмили, а также простых серых штанах на резинке. Супермодели удалось удивить не только ярким видом на домашнем селфи благодаря стальному прессу и заметным упругим формам, но еще и вызвать зависть среди поклонниц.

Как известно, многие думают, что девушка проводит в спортзале бесконечное количество времени и постоянно занимается дома, чтобы не набрать лишнего. Однако, как объясняет Эмили, она просто много гуляет, хорошо спит и правильно питается. И это при том, что девушка не отказывает себе в фастфуде и сладостях.

«Ты не должна быть законной 😍», «Абсолютно великолепна!!!», «Ваууу просто вауу», «Вы буквально выглядите как голодающий эфиоп. Ты великолепна, но черт возьми, это чертовски худо, ты можешь поправиться на 20 фунтов и выглядеть потрясающе!».

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