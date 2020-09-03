Известная украинская модель Мила Кузнецова покорила поклонников фигурой в ярком наряде

Красотка с 13-размером груди, получившая титул украинки с самым большим натуральным бюстом, поделилась новым снимком в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Мила позирует в ярком костюме в цветах украинского флага. На ней короткие синие шортики и ярко-желтая кофта с открытыми плечами и глубоким декольте, позволяющим модели продемонстрировать свое пышное богатство во всей красе. Свой образ Кузнецова дополнила кокетливым желтым ободком на голове.

«Волнуюсь, будет жарко», - подписала кадр модель.

Поклонники Милы тут же принялись комментировать фото.

«Мила ты очень классно выглядишь просто супер», «Какие у тебя большие, богатые дыни, мамочка», «Всё будет хорошо. Ты красотка», «Вау, какой у вас крутой образ, выглядите шикарно», «Солнышко!», - пишут люди.

Как сообщалось ранее, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Недавно модель поделилась новым фото.

Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста заставила мужчин краснеть видом на громадное декольте.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста устроила непристойные танцы с подругой, горячие кадры.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста сразила наповал гигантским декольте, сидя на подиуме: «Самое важное…».