Известная украинская модель Мила Кузнецова покорила поклонников фигурой в ярком наряде
Красотка с 13-размером груди, получившая титул украинки с самым большим натуральным бюстом, поделилась новым снимком в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Мила позирует в ярком костюме в цветах украинского флага. На ней короткие синие шортики и ярко-желтая кофта с открытыми плечами и глубоким декольте, позволяющим модели продемонстрировать свое пышное богатство во всей красе. Свой образ Кузнецова дополнила кокетливым желтым ободком на голове.
«Волнуюсь, будет жарко», - подписала кадр модель.
Нестареющая Дженнифер Лопес сразила наповал упругими формами в бикини: "50 лет, огонь!"
Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик"
Новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Поклонники Милы тут же принялись комментировать фото.
«Мила ты очень классно выглядишь просто супер», «Какие у тебя большие, богатые дыни, мамочка», «Всё будет хорошо. Ты красотка», «Вау, какой у вас крутой образ, выглядите шикарно», «Солнышко!», - пишут люди.
Как сообщалось ранее, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Недавно модель поделилась новым фото.
Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста заставила мужчин краснеть видом на громадное декольте.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста устроила непристойные танцы с подругой, горячие кадры.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста сразила наповал гигантским декольте, сидя на подиуме: «Самое важное…».