Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая заразилась китайским вирусом, не бросает тренировок для шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга активно делится с поклонниками кадрами, на которых она с партнером, хореографом Ильей Падзиною разучивают новый танец. На одном из видео Ольга показала элемент танца Java, посветив его одному из судей шоу Владу Яме. Илья отметил, что это любимый элемент хореографа.

На одном из кадров Ольга лежала на шезлонге и рассуждала про карпаччо. Илья же строгим тоном спрашивал, когда они вернутся к тренировкам.

Самым эффектным кадром оказался элемент поддержки, который отрабатывает пара. Ольга в экстремально коротких шортиках стояла на заборчике, откуда запрыгнула на своего партнера верхом. Он начал крутить Ольгу на плече, отпустив руки.

«Как на качели в детстве. Ты знаешь, что меня укачивает?», - прокомментировала тренировку Ольга.

Стоит отметить, что в процессе трюка Ольга засветила свои стройные ножки.

Как известно, у Фреймут и ее партнера подтвердился позитивный результат теста накануне первого эфира «Танцев». Впрочем, пара не растерялась и станцевала свой номер прямо из дома Фреймут.

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