Украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха посветила идеальными формами в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В последний день августа можно сокрушенно вздохнуть🤪и сказать: Лето пролетело, оглянуться не успела. А можно поблагодарить его за все приятные моменты и впечатления…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Смеюха позирует в облегающем наряде, эффектно задрав руки. Благодаря этому в кадр попала идеальная фигура знаменитости.

«Офигенная», «на втором фото всё так как надо», «огненная красота», «Ничего, надо сказать самое крутое лето ещё впереди», «настоящая модель! Фигура отпад», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, частница коллектива «НеАнгелы» Виктория Смеюха порадовала поклонников новым позитивным видео с Одессы

Темноволосая красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм видео и несколько фото, сделанных в концертном зале в городе у моря.

На записи девушка представила себя героиней популярного американского сериала с участием Памелы Андерсон. Она сидит на высоком огромном стуле и смотрит вдаль в бинокль, затем спускается вниз и как-будто спешит кому-то на помощь.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы "НеАнгелы" Виктория появилась в очень откровенном образе.