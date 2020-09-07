Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", свела с ума образом в грубой сеточке

Соблазнительная артистка продемонстрировала шикарную фигуру в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда предстала в жарком образе, всячески извиваясь.

Ольга позировала на пирсе, ее волосы развеивал ветер. Красотка похвасталась плоским животом в коротком топике, который и оголил пресс.

По себе верхняя одежда напоминала кольчугу. Ее длина была небольшая поэтому в некоторых кадрах можно было заметить лифчик знаменитости.

Также Ольга надела желтую мини-юбку, которая хорошо сидела на бедрах и подчеркнула стройную талию.

Кадры получились очень жаркими, благодаря такой роскошной модели.

На одном из видео Серябкина легла на пирс при этом она задрала топик, как можно выше и сверкнула грудью в лифчике во всей красе.

К сожалению, видео не собрали много лайков, вероятно, звезда получила много комплиментов в личной переписке.

Напомним, Ольга Серябкина снимала себя в зеркало, выбрав "грозную" маску - под глазами исполнительницы были видны струйки крови, а из головы торчали ушки летучей мыши. Скорее всего, красотка примеряет образы для предстоящего Хэллоуина.

Серябкина пристально смотрела в телефон, приоткрыв губы.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина позировала в купальнике телесного цвета с черными узорами. Ольга соблазнительно выгнулась, устроившись поудобней на траве. Серябкина одну руку подняла вверх, а волосы собрала в хвост. Образ получился довольно горячим и даже нежным.

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