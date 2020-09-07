Американская фитнес-модель Ана Чери устроила мойку машины в стильном ярко-розовом бикини
Как известно, 34-летняя модель имеет индейские, испанские и европейские корни. Поэтому ее эффектная и яркая внешность продолжает привлекать фанатов. Звезда обладает пышными формами и удачными параметрами- при росте 170 см она никогда не весит более 57 килограмм.
Красотке нравится эпатировать публику, поэтому в последнее время в ее профиле в Инстаграм все больше фото, на которых видны ее достоинства в бикини или тоненьких пижамах. Сама Ана не стесняется недостатков своего тела и также заявляет, что спорт делает ее образ лучше, ей нравится заниматься много и часто.
Жаркий кадр, на котором фитнес-модель позировала в розовом бикини и с шлангом в руках, сразу привлек внимание фанатов, ведь девушка буквально устроила сплошное искушение. Для большей пикантности, Ана также приподняла губку в пене, демонстрируя, что в столь жарком и горячем виде решила просто помыть машину.
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Ранее мы также писали, что Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в топе с экстремальным вырезом.
«Привет, надеюсь, у вас хорошие выходные! Я просто буду здесь прохлаждаться в своем доме, потому что жара и, знаете ли, китайский вирус и все такое», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует на крыльце своего дома, нарядившись при этом в топ с экстремальным декольте. Дополнить образ красотка решила при помощи эффектного макияжа.
«Жаркие холмы», «богиня!», «красота просто неописуемая», «абсолютная жара», «очень красиво выглядишь», «вау, Анна! Ты чертовски красиво получилась на фотке», - пишут ее поклонники.
Напомним, Ана Чери бесстыдно расстегнула лифчик, поразив своими холмами
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