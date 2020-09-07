Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поразил неожиданным видео после слухов о разводе

Как передает Politeka.net, свежее видео шоумен опубликовал на своей странице в Инстаграм.

«Вот сидим с царевной лягушкой, смотрим на кувшинки. Такой понедельник», - сказал грустный Галкин и вздохнул.

Видео он снимал в своем замке в деревне Грязь. Подписчикам Галкин показал ту самую царевну – садовую скульптуру-лягушку и небольшой пруд с цветущими кувшинками.

Такое видеообращение Галкин с "заменой Пугачевой" записал после того, как в сети поползли слухи о разводе звездной пары. Их подогрели Николай Басков и Филипп Киркоров, которые не смогли подтвердить обратное.

"Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все", – завил Киркоров.

Не привнес ясности и Басков.

"Я человек дипломатичный. Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе", – заявил артист.

Также ранее сообщалось, что примадонну Аллу Пугачеву смогут "приютить" в случае развода с Максимом Галкиным. Таким заявлением отличился известный продюсер Андрей Разин.

По его словам, он готов сыграть свадьбу с российской примадонной при условии, если она уйдет от известного шоумена Максима Галкина.

Продюсер также добавил, что на протяжении последних шести месяцев Максим Галкин "не тянет" Аллу Пугачеву в финансовом плане из-за карантина и отмененных концертов.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина довела поклонников до слез.

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