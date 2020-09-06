Российский комик Максим Галкин порадовал поклонников ярким снимком со своей женой Аллой Пугачевой

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у Галкина в Инстаграм. Комик сделал селфи, засняв себя и Пугачеву. Стоит отметить, что примадонна на фото выглядела очень молодо, на ее лице не было ни одной морщинки. Парочка позировала на камеру и улыбалась. А Пугачева на одном из фото показала язык.

«Не дождётесь, сплетники 😜», - подписал фото Галкин, тем самым давая ответ на слухи о возможном разводе пары.

За час их совместное фото собрало почти 200 тысяч лайков. В комментариях им оставили массу комплиментов.

«Как школьники», «Правильно! Живите долго и счастливо!», «Сплетников - лесом. Или всех - в сад!», «Аааа)))Нереально красивые», «Самая любимая звездная пара!», «Собака лает, а караван идёт! И как красиво идёт)», «Как всегда позитивные», «Какие вы красивыеее!!!! Алла Борисовна – бомба», «Похоже кто-то сравнялся по возрасту», «Какая Алла Борисовна красивая», «Какие же вы красивые и счастливые! Алла Борисовна как озорная девчонка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее в сети поползли слухи о разводе звездной пары. Их подогрели Николай Басков и Филипп Киркоров, которые не смогли подтвердить обратное.

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина впервые показали в школьной форме, фото из школы: «Бедные однокласнники».

Как сообщала Politeka, дочь Галкина и Пугачевой после школы устроила фотосессию в поле, кадры.

Также Politeka писала, что Пугачева с дочерью Орбакайте произвела настоящий фурор в сети.