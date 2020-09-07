Актриса Татьяна Кравченко, известная благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», похвасталась новым фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Настраиваемся на новую рабочую неделю вместе с героинями спектакля «Сирена и Виктория»», - сказано в подписи к снимку, на котором артистка запечатлена вместе с коллегой по сцене – Олесей Железняк.

Как известно, Татьяна Кравченко не только снимается в кино, но иеще и регулярно играет в театре. Это именно такой случай.

Отметим, Олеся Железняк снималась вместе с Татьяной Кравченко и в «Сватах». В популярном сериале она сыграла Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.

«Позитивчики наши, спасибо, что вы есть!», «Успехов и процветания», «Девочки, как же я вас люблю!!!!!! Здоровья вам и счастья», «Девченки, вы лапули», - пишут поклонники артисток.

Ранее мы писали, что Олеся Железняк раскрыла секрет успеха популярного сериала "Сваты" - он заключается в качественном юморе и положительной атмосфере.

Однако звезда в будущем хочет сыграть важную драматическую роль, только пока режиссеры видят в ней лишь юмористку.

Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».

Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".

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