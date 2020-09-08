Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски посветила достоинством на домашнем фото в постели

В этот раз стройная модель блеснула видом в супер-короткой майке, не прикрывающей даже грудь Эмили, а также простых серых штанах на резинке. Супермодели удалось удивить не только ярким видом на домашнем селфи благодаря стальному прессу и заметным упругим формам, но еще и вызвать зависть среди поклонниц.

Как известно, многие думают, что девушка проводит в спортзале бесконечное количество времени и постоянно занимается дома, чтобы не набрать лишнего. Однако, как объясняет Эмили, она просто много гуляет, хорошо спит и правильно питается. И это при том, что девушка не отказывает себе в фастфуде и сладостях.

«Ты не должна быть законной 😍», «Абсолютно великолепна!!!», «Ваууу просто вауу», «Вы буквально выглядите как голодающий эфиоп. Ты великолепна, но черт возьми, это чертовски худо, ты можешь поправиться на 20 фунтов и выглядеть потрясающе!», «Сладкий вид у этой малышки❤️❤️❤️», «Я твой большой поклонник», «Просто мечта», «Сколько здесь соблазна», «это идеальный пресс», «слова закончились», - пишут пользователи.

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Желая привлечь как множно больше поклонников, модель всегда хвастается образами в одном белье или купальниках на пляже. Причем делает это Эмили без укладок своих каштановых локонов и макияжа. В этот раз на фан-аккаунте появился довольно пикантный снимок, на котором модель позировала в черном полупрозрачном боди и удивила сеть ровным тоном чуть загорелой кожи.

«Боже, с каждым днем становится все более горячей», «шикарная женщина», «продолжайте, вы очень красивая», «черно-белая эстетика», «Потрясающая идеальная подмышка», «Так правда удобно, покажите продолжение», «Я ничего не могу выразить тысячей слов, как ты прекрасна, от тебя захватывает дух».

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