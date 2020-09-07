В Сети обсуждают трогательные объятия Аллы Пугачевой с внучкой Софии Ротару Евой

Архивный кадр появился на фан-страничке в "Инстаграм".

«Изумительное фото!💫 Наша Любимая София Ева и легендарная Алла Пугачева», - подписан снимок.

На фото Алла Пугачева прижимает к себе еще юную Софию-Еву. При этом обе они одеты в белые наряды.

«Тёплое фото😍. Душевное. На все 100%👍», «Трогательно», «Как ангелы», «Нас не догонят. Это точно», «Супер фото ❤️❤️», «классное фото», - пишут в комментариях.

Как известно, Аллу Пугачеву и Софию Ротару считают давними соперницами. Едва ли не холодную вйну им приписывают еще с середины 70-х годов.

Есть мнение, что именно из-за того, что Алла Борисовна поначалу была на вторых ролях, она затаила злость на коллегу.

«Алла Борисовна боялась конкуренции и абсолютно точно понимала, что Ротару поет ничуть не хуже, чем она. Голос не хуже, фактура даже где-то лучше, обаяния, может быть, больше. Понимала и боялась», – рассказывал в интервью певец Сергей Минаев.

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