Известный комик Максим Галкин пошалил под проливным дождем и снял это на камеру
Как передает Politeka.net, видео с Максимом появилось на фан-страничке Лизы Галкиной в Инстаграм. На ролике Галкин в белом наряде вышел под дождь и устроил настоящее представление. Галкин променял песни своей жены Аллы Пугачевой на популярный трек Софии Ротару, и стал танцевать под него.
Свой ролик Галкин посвятил лету, которое вот-вот закончится. «Вот и лето прошло…», - поет Галкин и мокнет под дождем. Стоит отметить, что одежда комика оказалась прозрачной, поэтому сквозь прилипшую к телу ткань можно было увидеть отличную физическую форму артиста.
«Только этого мало», - подписали видео авторы канала.
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За час видео с Галкинім собрало более 20 тысяч просмотров. В комментариях ему оставили массу комплиментов.
«Молодец», «Галкин, ты прелесть. Счастья вам с Аллочкой и детками. С уважением и любовью», «Классно, но этого мало», «Лиза, у Вас самый классный папа в мире!», «Крутяк», «Галкин, прикол», «Очаровашка», «Умора», «Ну классный же ты Максим! Ой, а у Лизоньки ножки по-моему папины», - пишут пользователи сети.
Напомним, что взъерошенный Максим Галкин срочно попросил помощи из своего замка: "Никак не нажрутся".
Как сообщала Politeka, домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло: «Чтобы у мужа голова не болела...».
Также Politeka писала, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке: "Обалдеть, прямо слезы...".