Знаменитые певицы София Ротару, Алла Пугачева, Надежда Бабкина и Любовь Успенская родились в обычных семьях и мечтать не могли о популярности, которая свалится на них в будущем

Politeka.net рассказывает и показывает, как прошли детство и юность легендарных артисток.

София Ротару родилась в небольшом селе в Черновицкой области рядом с румынской границей. С музыкой ее жизнь связалась довольно рано: Ротару пела в церковном хоре и играла на баяне.

Вскоре после встречи с будущим мужем Анатолием Евдокименко София Ротару стала популярной. Именно Анатолий уговорил певицу солировать в оркестре, а позднее вместе с ней создал ансамбль «Червона рута».

Будущая королева шансона Любовь Успенская воспитывалась бабушкой и отцом. Мать родила ее, находясь в тюремном заключении, и вскоре после родов скончалась. Успенская долго не подозревала об этом, считая бабушку своей матерью, пока та не рассказала правду.

Отец певицы всегда гордился музыкальным талантом девочки, он привел Успенскую в ресторан, где та впервые выступила на публике. Позднее директор ресторана позвал ее на работу певицей – так и началась карьера звезды шансона.

Алла Пугачева росла в послевоенное время с простыми дворовыми ребятами. Когда ей было 5 лет, мать пригласила в гости преподавательницу музыки, и у девочки обнаружили незаурядный музыкальный талант.

Сначала Пугачева училась игре на фортепиано, позже поступила в музыкальное училище на вокал, а уже на втором курсе талантливая молодая артистка отправилась в свой первый гастрольный тур в составе сборной программы Мосэстрады.

У Надежды Бабкиной мечты о сцене появились уже в 4-летнем возрасте, однако родители хотели, чтобы дочь стала врачом или инженером.

В итоге в медицинском училище Надежда Бабкина проучилась всего семестр, после чего отправилась к родственнику-дирижеру, который и помог ей получить музыкальное образование.

Напомним, Пугачева проигнорировала Ротару на публике, довольный Киркоров не сдержался: «Женщина всегда права».

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