Известная модель Сара Сампайо, которая представляла бренд нижнего белья Victoria’s Secret, порадовала поклонников видами в красном купальнике

Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой уже насчитывается 7,5 миллиона пользователей сети, сообщает Politeka.net. Так, модель опубликовала несколько часов назад яркие кадры в купальнике.

Звезда позировала в воде которая была прозрачной, благодаря чему можно было увидеть пышные прелести знаменитости.

Волосы Сампайо были мокрыми, а на лице будто совсем нет макияжа. Завершили образ модели золотые сережки в ушах.

Звезда приоткрыла губы, она выглядела очень соблазнительно.

На одном из фото звезда уже позировала на пляже. Модель растянулась на камнях, волны мочили ее ножки.

Здесь можно было вдоволь налюбоваться самыми красивыми изгибами Сары.

Тело светилось изнутри из-за идеального загара.

Модель в подписи поставила лишь несколько смайликов.

За 16 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отмечали, что звезда просто невероятно красивая, и ее фигура даже стала для кого-то примером.

"Чертовски красива", - написал один из фанатов.

Отметим, Сара Сампайо родилась в 1991 году в районе Леса-да-Палмейра (Португалия). Девушка стала популярной после победы на португальском конкурсе моделей Cabelos Pantene 2007.

Карьера звезды стремительно росла и в 2015 году Сара стала одним из «ангелов» Victoria’s Secret.

Также красотка участвовала в таких показах как: Armani, Asos, Moschino и других. Модель появляется на обложках самых популярных журналов, среди которых: Elle, Vogue, Glamour и Sports Illustrated.

Напомним, модель из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях

Также Politeka писала, что модель из Victoria’s Secret заинтриговала безумными вырезами

А еще Politeka сообщала, что модель из Victoria’s Secret в маленьких трусиках прошлась по лестнице туда-сюда