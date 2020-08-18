Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, предстала в купальнике

Модель постоянно хвалится в своем Инстаграм стройной фигурой, сообщает Politeka.net. Соблазнительница знает, как выгодно показать свои изгибы.

Эльза позировала в леопардовом купальнике. Лифчик натянулся на тонких бретельках, выделив небольшую грудь.

Хотя и прелести совсем скромные, все же лифчик сумел их приподнять и сжать, будто белье совсем узкое.

Звезда натянула трусики выше бедер, подчеркнув изгибы. Плоский животик и узкая талия - выглядят невероятно.

Красотка убрала волосы в аккуратный пучок, выпустив у лица несколько волнистых прядей.

Она смотрела в камеру и немного улыбалась. При этом модель позировала на белых простынях, что придавало фото особой пикантности.

"Мисс Ямайка и эти флюиды 💚", - подписала фото звезда.

За 17 часов пост собрал почти 250 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами за столь жаркое фото на кровати.

"Богиня соблазна", - написал один из поклонников.

Напомним, Эльза Хоск предстала в красном купальнике. Модель демонстрировала аппетитные изгибы на пляже.

Звезда подчеркнула свои прелести, которые едва не выпрыгивали из красного лифчика.

Хоск распустила волнистые волосы, которые тут же развеял ветер. Звезда демонстрировала совершенную фигуру со всех ракурсов.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала в ванной без белья, демонстрируя роскошную фигуру без белья. Лицо без макияжа и красивое тело создали совершенный снимок. Поклонники пришли в восторг.

Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях

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