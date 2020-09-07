Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала о том, чем помогла в свое время их сыну Павлу

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение Ларисы в соцсети Facebook.

Произошло это перед тем, как юноша поступал в академию СБУ. Женщина сообщила, что при поступлении в Академию Павлу необходимо было сдать норматив по бегу, однако на него не действовали уговоры, что он должен бегать самостоятельно, поэтому Лариса приняла решение бегать вместе с сыном.

"Вставала в шесть утра, вытаскивала его из постели и бежала рядом, чтобы не уселся где-то на скамейке. А я ненавижу бегать!" – призналась Созаева.

По словам Ларисы, после этого эпизода ее сын сам полюбил бег.

"Мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. Буквально за месяц до своего ухода он спросил: "Мам, а почему ты не бегаешь? Бегу, Пашенька, бегу!" – добавила женщина, выложив свою фотографию, сделанную во время утренней пробежки.

Под этим сообщением разгорелась оживленная дискуссия, украинцы гордятся силой духа женщины и восхищаются ее стойкостью.

"Приємні спогади. Дякую,що поділилися. Ви, нескорена духом,жінка! Здоров'я Вам ,та багато світлих щасливих літ.Паша пишається Вами з Небес. Спорт очень помогает настроится на позитив! Спасибо, за положительный пример, Лора! 👍Тоже захотелось проснутся в 5 утра и пробежаться вдоль реки. С Воскресным Днем! Пусть он будет радостным и светлым!❤️❤️❤️❤️ Даже упав, вновь решайся на взлёт. Жизнь твои крылья не зря мастерила. Помни, что БОГ никогда не даёт ноши, которая нам не по силам! Знай, что люди тобой восхищаются, знай , что люди в твоём мире с тобой! Так держать 💪 - бежать в прекрасное будущее 🏃‍♀️ Уверена, оно Вас уже заждалось 😊 Він Вами пишається !Ви дуже мудра жінка 😍З вас треба брати приклад🥰Нехай Бог вам допомагає🙏 Такая слабая и одновременно сильная женщина. Держитесь.Вы сможете. Хотя сколько всего за этим бегом..Но все будет так как должно быть Восхищаюсь- фигурой, внешностью , а больше всего душой и разумом! Напевно це і є Сила!!!! А може єдиний спосіб вижити від цього страшного, пекучого болю?((((( В пам'ять про Сина!!!", – пишут комментаторы.

Politeka писала, что бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева поставила на место Катерину Репяхову. На своей странице в социальной сети Фейсбук женщина, которая 9 августа похоронила 21-летнего сына Павла, не смогла больше выдержать лицемерия новой жены отца ее ребенка и дала той «добро» на свой дальнейший пиар.

Она опубликовала несколько видео со страницы Репяховой в сториз Инстаграм, в которой та, сидя в наряде темного цвета рассуждает о том, что такое боль утраты и осуждает общество за то, что оно «заставляет демонстрировать вот это горе».

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