Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала, чем хочет порадовать мужа, который недавно потерял сына

В начале месяца в семье Павлика случилась трагедия: после долгой борьбы с раком ушел из жизни 21-летний сын певца Павел. При этом 25-летняя новая жена артиста Екатерина Репяхова всего через неделю после этого вернулась к активной жизни в социальных сетях, нарвавшись на гневную реакцию публики.

Теперь же девушка окончательно забыла о трауре решила поделиться в Инстаграм новым постом, в котором рассказала о своих отношениях с мужем. Так, она призналась, что мечтает подарить ему роскошную машину.

«Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Ренж ровер Я так хочу сделать его счастливым. А ещё все случается вовремя. Я встретила своего мужа, когда мне было 21. И раньше не надо было, и позже ни в коем случае. Я просто люблю и дышу тобой, муж», - написала Репяхова.

Свой пост она сопроводила совместной фотографией с Павликом. На ней они оба улыбаются, стоя на фоне моря, и выглядят очень довольными таким отдыхом.

Подписчики тут же отреагировали на пост девушки. При этом после предыдущей волны негатива девушка начала чистить комментарии, поэтому среди них остались только хвалебные отзывы.

«Очень красивая пара, молодцы», «Катюша, берегите его», «Если бы вас не знала то бы подумала что фото с папой», «Молодцы! Пошлите всех на**ен. Живите и любите!», - пишут люди.

Напомним, экс-жена Виктора Павлика показала трогательное фото с ушедшим из жизни сыном: "Пашенька, как ангелочек под твоим крылом" .

Как сообщала Politeka, экс-жена Виктора Павлика рассказала, как пережила утрату сына.

Также Politeka писала, что экс-жена Виктора Павлика нашла слова после потери сына, это очень сильно.