Популярная украинская исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников новым образом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на одну из фан-групп певицы в Instagram.

Так, на коротком видео знаменитость загадочно улыбается, сидя на заднем сидении автомобиля, игриво поворачивая голову.

На Ани Лорак черный стильный наряд: поверх блузки певица надела пиджак, на голове у девушки черная кепка, довершает образ золотая цепочка.

"Такая милая и нежная @anilorak 😍. Доброй ночи! 😘", – подписали видео в фан-группе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ani Lorak_is my_life❤ (@anilorak_is_my_life) 4 Сен 2020 в 2:09 PDT

Фанаты и недоброжелатели звезды бурно отреагировали на это видео. В основном комментарии позитивные, фаны хвалят Ани Лорак за стильный вид и красивое лицо. Однако, нашлись и те, которые заподозрили исполнительницу в очередной пластической операции.

"Загар красивый ПРЕЛЕСТНАЯ КРАСОТУЛЯ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Как хороша! 😮😮Супер Наконец губы уменьшила!!!😌😌😌 😄🌞🌞🌟🌟💛💛👏👏 Таланту - всё простительно !!!",– пишут фанаты певицы.

Politeka писала о том, что знаменитая артиска Ани Лорак показала, как изменилась ее фигура после длительного отпуска с дочерью. Довольно долгое время Каролина отдыхала вместе с дочерью, а также близким другом и коллегой Филиппом Киркоровым за границей, изначально певица отправилась в курортный город Турции, где здорово повеселилась, а потом уехала в Нью-Йорк по делам.

При этом певица показывала, как счастива проводить время с ребенком и без молодого избранника. По возвращению из отпуска звезда поделилась первыми селфи, традиционно сделанными в машине во время поездки.

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