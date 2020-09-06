Знаменитая артиска Ани Лорак показала фигуру после отпуска в спортивном костюме

Несколько недель Каролина провела за границей, где отдыхала вместе с дочерью и близкими. При этом по возвращению домой она решила продемонстрировать, как приводит фигуру в порядок. Как оказалось, за яркими кадрами в бикини или мини-юбках стоит не просто работа визажиста и фотографа. А личный вклад Каролины в первую очередь.

Певица не показывает, как ухаживает за собой или как худеет в зале, однако, судя по фото оттуда, тренируется артистка не мало, также как и старается похудеть. Показывая то, какие у нее бедра и стальной пресс, звезда выглядела весьма привлекательно. К слову, на карантина Ани Лорак заявила, что ее вес составляет всего 52 килограмма, а сама она старается питаться правильно и с минимальными ограничениями.

Каждое утро артистканачинает с зарядки — тренирует мышцы пресса, приседает и отжимается. Певица советует не заниматься спортом на голодный желудок — перед тренировкой звезда выпивает стакан тёплой воды с мёдом, а также съедает небольшое яблоко.Также звезда любит медитировать и избавляться от негатива вокруг, заявляя, что окружение должно быть лишь позитивное.

До этого Ани Лорак побаловала поклонников смелым образом. Знаменитость выложила серию фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимках Ани Лорак позирует в кресле у окна. Красотка наряилась в коричневый топ с мешковатыми рукавами и просто бездонным декольте, судя по виду, она не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили туфли телесного цвета и подвернутые джинсы, которые выгодно подчеркнули ее упругие бедра. Стоит отметить сильный загар, который Ани Лорак получила во время недавнего отдыха.

"Начались рабочие будни. Съёмки, суета. И так радостно от простого человеческого общения. Мы нуждаемся в людях. Особенно близких по духу. 💃🏼 1, 2 или 3?", - поинтересовалась Ани Лорак и поклонников.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешним видом исполнительницы и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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