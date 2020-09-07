Украинцев ошеломил неожиданный поворот в шоу «Танці з зірками»

Во втором выпуске шоу в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илона Гвоздева и Позитив и Юлия Сахневич. Однако зрителям удалось спасти от вылета участника группы MOZGI и футболиста.

Проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева. Для многих такое решение стало неожиданным.

«Спасибо большое! Это немного быстрее, чем я планировал, но с другой стороны, иногда лучше яркий всплеск, чем длинная история. Я хочу поблагодарить Илону, на самом деле из нас получилась замечательная пара. Илона прекрасный хореограф, она смогла сделать так, что человек, который еще позавчера с трудом ходил, неожиданно начал танцевать и это абсолютная правда. Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег вдали от моря, где-то в лесу. Но она смогла сделать так, что я начал двигаться», - прокомментировал результат Дмитрий Танкович.

Многие зрители шоу не огласны с тем, что проект должна сейчас покинуть именно эта пара.

«Как не справедливо», «Жаль, очень жаль», «Очень жаль.... Крутейшая пара была!», «Не согласна! Они классные», «Очень жаль пару», «Слили Илону. Несправедливо», "Нет, не согласен. Это одна из лучших пар из которых я смотрела« танцы »", "Нет. Они классные❤️не согласен", "Совсем не справедливо. Они прекрасные 🌷Илона для всех пример. Очень скучаю их выходом", - пишут в Сети.

В то же время в комментариях отмечают, что у Илоны Гвоздевой сейчас есть более важные дела, чем участие в шоу.

«Я конечно понимаю, что беременность это не болезнь и соглашаюсь с этим. Но на таком сроке это всегда риск. Илона прекрасная танцовщица ,но рисковать ради шоу не стоит», «Не думает о себе о ребёнке подумала как ему там внутри трястись», «Они большие молодцы, но надо позаботиться о рождении ребёнка. Сейчас это самое главное!», - считают зрители шоу.

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