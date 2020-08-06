Участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева, которая выступала с телеведущим Владимиром Остапчуком, показала животик в полупрозрачном платье

Звезда давно рассказала, что находится в положении и не устает показывать свой округлившийся животик в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка предстала в красивом черном полупрозрачном платье.

Хореограф приспустила наряд с плеча, немного засветив пышную грудь. Молодая мама обняла животик и посмотрела в камеру, улыбаясь.

В посте участница проекта рассказала, что ей исполнилось 32 года. Илона поблагодарила родных людей.

"Спасибо моей семье и моим родным за все что имею, за жизнь, которую подарила мне моя МАМА, за вновь обретенного ОТЦА, за МУЖА любящего, за ДОЧЕНЬКУ замечательную, за СЫНА будущего защитника", - написала Гвоздева.

За пять часов пост собрал почти 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Илона Александровна, Вы невероятная ❤️❤️❤️! С днем рождения! 🎉", "С днём рождения 🥳 будьте счастливой! Вы прекрасная женщина 😍😍😍😍...", "Мурашки по телу💜💜💜 Будьте здоровы, счастливы, маме тоже долгих лет жизни, у нее тоже считается День рождения 🌸🌸🌸", "Илоночка, золотце с днём рождения тебя", - написали пользователи сети.

Напомним, Илона Гвоздева позировала лежа на краю бассейна, демонстрируя невероятную красоту. Красотка была в купальнике, выставив свой животик под лучи солнца. При этом волосы хореографа были мокрыми от недавнего купания.

Пользователи сети восхитились красотой звезды и написали ей много приятных сообщений.

Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".

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