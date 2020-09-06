38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу «Танці з зірками» впечатлил внешностью в компании двух красоток
Артист опубликовал яркие фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Хореограф позировал в компании украинской примы-балерины Екатерины Кухар и певицы Натальи Могилевской.
Яма позировал между двумя красотками. Хореограф выбрал черный костюм, он улыбался и закрывал глаза.
Екатерина Кухар выбрала красное мини, дополнив его рожками на голове, а Наталья Могилевская нарядилась в платье леопардовой расцветки с глубоким декольте.
Снимки вышли очень яркими и позитивными. Фото были сделаны во время съемок шоу "Танці з зірками".
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"Загадал желание между Примой и Легендой ... 💃🎤 Сегодня в 21.00 должно сбыться 😇", - написал Влад.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Вы лучшие", "Прима - это понятно, но Легенда, которая выдает по 1му шлаку в год?! Простите...", "В красном прямо ангел ✊", "😻Как всегда Влад, вы прекрасны!!!💖💖💖", "Обязательно сбудется !!! 👍, - написали пользователи сети.
Напомним, Влад Яма опубликовал кадры новой тренировки. Хореограф встал на четвереньки. Коленки он поставил на коврик и двигался вперед, выполняя упражнения с гантелями. При этом ноги Влада были сплетены в крест.
Видно, что танцор был доволен своими занятиями, ведь он улыбался, прищурив глаза.
Ранее сообщалось, что Влад Яма позировал в спортзале, держа гантелю. Хореограф был в футболке и шортах, находясь перед зеркалом. Танцор снимал себя на телефон, демонстрируя подкачанный бицепс. На фоне можно увидеть различные тренажеры.
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