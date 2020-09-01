Конкурсанты популярного украинского шоу «Танці з зірками» впервые вышли на паркет и поразили своими образами

Премьера нового сезона танцевального шоу состоялась 30 августа.

Новый сезон традиционно провели телеведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на балконе после выступлений участников встречала Наталья Могилевская. Судьями, как и много лет подряд до этого, стали Григорий Чапкис, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Из-за эпидемии вируса прямой эфир проходил с соблюдением санитарных норм. На паркет во время первого же выпуска выйти не смогли сразу две пары — Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, а также Ольга Фреймут и Илья Падзина. Двое участников заразились китайским вирусом.

Первыми выступали певица группы The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук, которые исполнили ча-ча-ча.

А вот солист группы «Время и Стекло» Позитив – Алексей удивил романтичным танцем вместе с Юлией Сахневич. Пара исполнила венский вальс.

Похудевшая рэп-исполнительница Аlyona Аlyona вместе со своим партнером Юрием Гуричем эффектно исполнила зажигательную сальсу.

В этот раз певица Надежда Мейхер станцевала сексуальную румбу вместе со своим партнером и покорила фигурой в эффектном наряде, идеально подошедшим под выступлением.

Санта Димопулос вместе с Максом Леоновым станцевала самбу, за что первой от жюри получила высший балл.

А Слава Каминская из «НеАнгелов» вместе с эффектным танцором Дмитрием Дикусаром удивляла исполнением фокстрота. Паре даже пришлось буквально взмыть в воздух, исполняя трюки.

Танцовщица Илона Гвоздева, даже находясь на предпоследнем месяце беременности вместе со своим звездным партнером Дмитрием Танковичем исполнила зажигательную ча-ча-ча на, чем немало удивила сеть.

Несмотря на заболевание вирусом, Ольга Фреймут станцевала нежный фокстрот, который готовила вместе со своим патрнером Ильей Падзиной.

Последними выступали Олег Винник и Алена Шоптенко, однако им удалось поразить не худе других. Звезды станцевали танго под саундтрек из Призрака оперы.

По правилам проекта, ни одна из пар не покинула шоу. Стали известны также и первые фавориты по итогам оценок жюри: Санта Димопулос и Макс Леонов — 28 баллов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк — 26 баллов, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц — 26 баллов, Ольга Фреймут и Илья Падзина также 26 баллов и Олег Винник с Аленой Шоптенко — 25 баллов. Последней в турнирной таблице с 16 баллами оказалась пара alyona alyona и Юрия Гурича.

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