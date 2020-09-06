Участница популярного шоу «Танці з зірками», экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос растаяла в объятиях своего партнера по проекту

Как передает Politeka.net, серию фотографий с прошлого эфира звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в невероятно красивое синее платье, которое подчеркнуло все ее достоинства – стройные ножки и аппетитную грудь. На фото Санта страстно прижалась к своему партнеру по шоу, хореографу Максу Леонову. Они изображали страсть и взрыв чувств ради пикантных кадров.

«Танцы – это магия, это счастье, это жизнь. Ровно год назад я была глубоко беременна, плюс 25 кг и даже мечтать не могла о том, что со мной происходит сейчас», - призналась Санта.

Артистка отметила, что ее давно не было на экранах телевидения и на сцене, но сейчас она выкладывается на все 100%, чтобы остаться в шоу как можно дольше.

За полчаса пост красотки собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Мы с тобой и за тебя», «Как же вы красиво смотритесь вместе!», «Невероятно красивые», «Удачи вам. Я за вас», «Очень красивые! Желаю удачи!», «Санточка, я буду за тебя голосовать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санта Димопулос показала, на что способна на паркете: "Глубокая и манящая".

Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» поразила выходкой в образе развратной монашки: «Охх, Санта, держитесь».

Также Politeka писала, что Санта Димопулос показала себя до похудения, откровенные фото: «Не думала, что когда-нибудь…».