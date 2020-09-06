Бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл посветила роскошной фигурой в бикини на фоне заката солнца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я скучаю за этим закатом…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Келли Гейл позирует, сидя у бассейна на фоне заката. При этом модель нарядилась в крохотное бикини, на что обратили внимание ее поклонники.

«Красотка! Затмила солнце», «красивая фотография», «ты самая красивая девушка в мире», «абсолютная красотка», «божественный снимок, и формы у тебя, Келли!», «восхитительный вид», «до чего же хороша, чертовка», - пишут они.

Как сообщалось до этого, экс-ангел Victoria’s Secret и супермодель Келли Гейл сверкнула роскошной фигурой в мини-бикини

«Это одна из самых особенных съемок, которые я сделала за свои 13 лет моделинга», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Гейл позирует в мини-бикини, дерзко расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".

Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.