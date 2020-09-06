Бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл посветила роскошной фигурой в бикини на фоне заката солнца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я скучаю за этим закатом…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Келли Гейл позирует, сидя у бассейна на фоне заката. При этом модель нарядилась в крохотное бикини, на что обратили внимание ее поклонники.
«Красотка! Затмила солнце», «красивая фотография», «ты самая красивая девушка в мире», «абсолютная красотка», «божественный снимок, и формы у тебя, Келли!», «восхитительный вид», «до чего же хороша, чертовка», - пишут они.
Украинцев обложили налогами и штрафами за жилье, кому придется платить: "Ежегодно по 25 тысяч гривен..."
Сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео
Роскошная фитнес-модель Николь Амато изумила опасными позами в купальнике: "Идеальный персик"
Военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего
Как сообщалось до этого, экс-ангел Victoria’s Secret и супермодель Келли Гейл сверкнула роскошной фигурой в мини-бикини
«Это одна из самых особенных съемок, которые я сделала за свои 13 лет моделинга», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Гейл позирует в мини-бикини, дерзко расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».
Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".
Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.