Украинская певица MARUV облачилась в тесное белье и похвасталась упругими формами на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Все сидит отлично», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах певица стоит спиной на камеру, демонстрируя упругие формы во всей красе. Обратим внимание, что под бельем у исполнительницы надеты облегающие лосины телесного цвета. Местами кажется, что она абсолютно без штанов, но под конец ролика звезда поворачивается и в кадр попадают складки от наряда.

Однако поклонники MARUV не могли восхититься красотой кумира, поскольку кадрами она поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница MARUV не прекращает эпатировать публику.

Певица, настоящее имя которой Анна Корсун, снова умудрилась ошеломить своих подписчиков в социальной сети Инстаграм.

В сториз она поделилась снимком, на котором позирует в черной кепке, коротком топе, открывающем живот, и кожаных трусах с пряжками.

При этом ракурс фото такой, что и без того длинные ноги артистки кажутся еще длиннее, а она в очереднйо раз подчеркнула звание королевы эпатажа.

Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо...".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на..."