Популярная украинская исполнительница MARUV не прекращает эпатировать публику
Певица, настоящее имя которой Анна Корсун, снова умудрилась ошеломить своих подписчиков в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
В сториз она поделилась снимком, на котором позирует в черной кепке, коротком топе, открывающем живот, и кожаных трусах с пряжками.
При этом ракурс фото такой, что и без того длинные ноги артистки кажутся еще длиннее, а она в очереднйо раз подчеркнула звание королевы эпатажа.
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Что по поводу такого вида думают фанаты певицы, неизвестно, поскольку функции комментирования тут нет. Однако, не приходится сомневаться, что публика не осталась равнодушна.
Ранее мы рассказывали о том, что MARUV восхитила красотой во время съемок нового шоу. Она предстала в весьма экстравагантном образе, в котором соединили самые яркие элементы. На ней была кофта в сеточку, под которую она не стала надевать белье. На голове звезды красовалась кожаная пилотка, а на шее чокер. Сверху MARUV набросила леопардовый пиджак, который застегивался лишь на одну пуговицу, создав нереально глубокое декольте.
MARUV сообщила, что станет участницей шоу «Маскарад», которое стартует на «1+1» этой осенью. Она попала в команду Дмитрия Монатика. Кроме MARUV в шоу примут участие Потап, Наталья Могилевская и Влад Яма.
Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.
Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо...".
Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на..."