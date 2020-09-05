Популярная украинская исполнительница MARUV не прекращает эпатировать публику

Певица, настоящее имя которой Анна Корсун, снова умудрилась ошеломить своих подписчиков в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

В сториз она поделилась снимком, на котором позирует в черной кепке, коротком топе, открывающем живот, и кожаных трусах с пряжками.

При этом ракурс фото такой, что и без того длинные ноги артистки кажутся еще длиннее, а она в очереднйо раз подчеркнула звание королевы эпатажа.

Что по поводу такого вида думают фанаты певицы, неизвестно, поскольку функции комментирования тут нет. Однако, не приходится сомневаться, что публика не осталась равнодушна.

Ранее мы рассказывали о том, что MARUV восхитила красотой во время съемок нового шоу. Она предстала в весьма экстравагантном образе, в котором соединили самые яркие элементы. На ней была кофта в сеточку, под которую она не стала надевать белье. На голове звезды красовалась кожаная пилотка, а на шее чокер. Сверху MARUV набросила леопардовый пиджак, который застегивался лишь на одну пуговицу, создав нереально глубокое декольте.

MARUV сообщила, что станет участницей шоу «Маскарад», которое стартует на «1+1» этой осенью. Она попала в команду Дмитрия Монатика. Кроме MARUV в шоу примут участие Потап, Наталья Могилевская и Влад Яма.

Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо...".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на..."