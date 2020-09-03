Украинская певица MARUV взволновала поклонников откровенным домашним образом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей страницев в социальной сети "Инстаграм" фото в смелом кружевном наряде, которое вызвало ажиотаж в комментариях. Исполнительница любит демонстрировать пикантные кадры, но на этот раз она превзошла саму себя.

MARUV сделала селфи у зеркала, нарядившись в легкий шелковый халат с полупрозрачными рукавами, который решила распахнуть. Под ним можно заметить пеньюар телесного цвета с черными кружевами, он оканчивается чуть ниже пояса. Певица приняла элегантную позу, коснувшись пальцем щеки. "Мой домашний стиль", - подписала снимок звезда.

Пользователи социальной сети восхитились смелым образом исполнительницы и поделились своими яркими впечатлениями в комментариях к фото:

"Что за богиня"; "Повелительница латекса💜 Богиня ночных жриц🔥 Пример для подражания🖤"; "ОМГ, ты не теряешь стиль, даже когда отправляешься спать"; "Япона мать! За что ж нам на ночь глядя такие виды? Мы ж теперь не уснем 😔"; "Девушка с трассы 😍🔥"; "Учитесь, девочки, как надо дома одеваться)"; "Безумие. В честь Вас как раз новую религию основывают!"; "Марувчик ❤️ вдохновляешь быть смелой, уверенной в себе! 🔥🔥🔥".

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