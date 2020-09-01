Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась гордостью в декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Самое важное в платье – женщина, которая его носит🍒❤», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Кузнецова позирует в ярко-красном платье с экстремальным декольте. При этом красотка закинула ногу на ногу, игриво поглядывая в кадр.
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«Соблазняешь меня, вот возьму и женюсь на тебе», «ох, белиссимо», «Не представляю как тебе сложно подобрать платье», «Это точно вы сказали 💯 👍👍👍👍вы шикарны», «абсолютная красота», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, модель Мила Кузнецова похвасталась выдающимися формами на новых кадрах
Кузнецова на видео запечатлена с глубоким декольте. На голове у нее черная повязка в белый горошек, а в ушах красный сережки под цвет помады. Глаза модель скрыла за солнцезащитными очками.
Образ дополнил яркий желто-оранжевый маникюр. И как можно заметить, даже защитную маску Кузнецова подобрала в таких же цветах.
Напомним, украинка с 13-м размером затянула свое "сокровище" кокетливыми завязками: "Там не вишенки, там...".
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером забыла про стыд и поиграла своими «дыньками» на камеру: «Аж подпрыгивают».
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером сверкнула мощными формами прямо на параде: «Красота Украины».