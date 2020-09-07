Курс валют в Украине 7 сентября изменится кардинально, доллар и евро буквально взбунтуются против гривны

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины, передает Politeka.

Так, доллар со старта наберет несколько пунктов, и будет торговаться на межбанке с накруткой в 4,17 гривны. Предполагается, что сегодня он также «поддаст газу», подорожав еще больше.

Евро не останется в стороне, пустившись в «погоню» за американским коллегой. Со старта торги откроются с +12,7 гривны.

Курс валют 7 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2773,25 грн;

100 евро – 3285,89 грн.

Российский рубль наоборот, будет «отхватывать» от гривны: 3,683 грн за десять рублей.

До этого мы приводили словам премьера Дениса Шмыгаля о том, что будет с курсом доллара на следующий год.

“Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз… Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году. Это тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, в том, что курс валют будет держаться стабильно… Несмотря на сложную экономическую ситуацию, кризис в мире и в Украине, финансовая система у нас сегодня находится в довольно стабильном состоянии”, – резюмировал Денис Шмыгаль, озвучивая валютный прогноз на конец текущего и на следующий год.

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