Стало известно, что будет с курсом доллара в конце текущего года

Валютный прогноз в интервью телеканалу Украина 24 озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, курс доллара в текущем году будет оставаться в диапазоне 27-28 грн/$.

Он также заверил, что огромные выплаты по внешнему долгу не отразятся на курсе американской валюты.

“Украина буквально вчера выплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимой Украины – эквивалент 2,2 млрд долларов. Мы оплатили это из собственного казначейского счета. Вы видите, что курс не пошатнулся”, – добавил Шмыгаль в эфире телеканала.

Говоря "с точки зрения стабильности экономики, бюджета и валютного курса", глава Кабинета министров заверил, что в Украине "все в порядке".

“Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков… Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас”, – продолжил он в интервью журналистам.

Что касается курса доллара на следующий год, то премьер-министр спрогнозировал скачок до отметки в 29 грн/$.

“Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз… Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году. Это тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, в том, что курс валют будет держаться стабильно… Несмотря на сложную экономическую ситуацию, кризис в мире и в Украине, финансовая система у нас сегодня находится в довольно стабильном состоянии”, – резюмировал Денис Шмыгаль, озвучивая валютный прогноз на конец текущего и на следующий год.

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