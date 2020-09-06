Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально жарком ракурсе

На фото красотка позировала в топе с рукавами и штанах. Волосы Анастасия оставила распущенными, а сама устроилась поудобней на кровати. Квитко без стыда демонстрировала огромную зону декольте. Грудь модели еле вместилась в миниатюрный топ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сказочно красиво", "Сейчас выпрыгнут", "Доброе утро, милый ребенок", "Совершенство, ты такая красивая", "Ты убиваешь в этом наряде", "Ты выглядишь потрясающе", "Удивительно сказочные острые ощущения, девочка, мой мир остановлен. Просто волшебная", "Просто разорвала на части топ", "Очень красиво, ты мне нравишься, Квитко".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, показала пышные формы на пляже.

Молодая модель показывает едва ли не каждый день новые фото в Инстаграм. Чтобы привлекать внимание фанатов, Квитко демонстрирует свои формы в самых разных провокативных нарядах. Подчеркивая свои достоинства кружевами, тонкими ниточками вместо бикини или же сеточкой едва ли похожей на белье, Квитко нашла свой собственный стиль.

Напомним, русская Кардашьян блеснула внушительными формами в облегающем наряде

А еще Politeka сообщала, что русская Кардашьян не удержала бюст в пикантном белом топике

Также Politeka писала, что русская Кардашьян вывалила упругие прелести перед зеркалом



