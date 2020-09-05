Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, примерила модный топ и засветила лишнее

Шесть лет назад модель стала известна благодаря первым профессиональным снимкам русского фотографа. С тех пор, как Анастасию заметили, ее карьера резко пошла вверх, а сама она уехала из РФ в США.

Теперь Квитко проживает в солнечном городе, каждый день делится яркими фото в социальной сети Инстаграм и удивляет своей фигурой. Благодаря необычным пропорциям, девушка получила прозвище "русская Кардашьян", хотя сама Анастасия им недовольна и без стыда отмечает, что они не только не похожи, а она сама заметно лучше. Впрочем ,не все разделяют данное заявление, многие удивляются размерам бедер и бюста Квитко.

«Просто идеальная крошка❤️❤️😍😍», «💚💚Красивая💚💚», «Нужно побольше таких жарких кадров», «Почему эту грудь не удержать🤭❤️», «Довольно ✔️», «Поздно скрывать это, нельзя скромничать», «Милая кукла Барби😍💐», «Ты моя богиня, леди мечты», «Ты можешь быть моей женой!? #», «Ты такая красивая», «Безупречная красота и тело возлюбленной», «Вау, сексуальный малыш, ты малыш ❤️❤️❤️» - пишут фанаты.

До этого девушка в мокром бикини повеселилась в простом белом бикини с прозрачными лямками на бедрах и тоненькой ткани -специальному бра вместо стандартного лифчика. Чтобы скрыть излишне оголенные формы, знаменитость даже прикрыла часть груди руками снизу, одноко остальное выставила, томно прогнувшись и откинув назад мокрые пряди.

Фанаты, вполне ожидаемо, равнодушными не остались:

«Ты красивая с головы до пят, но твои огромные си*ьки сводят меня с ума, мамочка», «Камон, детка, это очень круто», «Красивая девушка №1 в мире 💖», «Изобрази что-нибудь особенное для меня, мамочки, как горячо», «Должно быть, это было до ее последней пересадки жира 🤣», «Дамочка мечты такая великолепная ❤️💕».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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