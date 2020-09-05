Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячие видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз, идеал для любителей пышных фигур решила показать свои подросшую грудь вблизи.

Для соблазнительного кадра модель облачилась в купальник, а кольцо, которое его соединяло, едва удерживало массивные размеры Насти.

Не упустила Анастасия момент похвастаться и свои пушистым другом, но внимание ее поклонников было сосредоточено явно не милом песике.

Поклонники модели к сожалению не смогли высказать свой восторг шикарной фигурой Анастасии, поскольку кадры были опубликованы в ее сторис.

Ранее Квитко опубликовала снимок, на котором предстала в юбку, которую обычно предпочитают школьницы. Заняв, мягко говоря пикантную позу, она показала самые интересные места, прикрыв их только "огоньком".

Отметим, что известность Анастасии принес ее профиль в Instargam, где счет подписчиков уже пошел на миллионы. Девушка рекламирует белье, одежду, питание для спортсменов, а также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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