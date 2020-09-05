Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, произвела фурор соблазнительными формами

Красотка покорила фанатов по всему миру, некоторые из них создают фан-странички в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось фото в футболочке и трусиках.

Модель стояла на природе, слегка выгнувшись и закинув голову назад. Футболка едва ли что-то прикрывала, ведь она была совсем маленькой и приспущенной с плеч.

Звезда засветила свою огромную грудь сбоку, при этом положив на нее руку.

Крохотные трусики бикини держались на маленьких белых завязочках. Белье было маленьким настолько что оголило виды на упругие ягодицы.

Накаченные ножки также привлекали взгляд.

В целом, от фигуры звезды нельзя было оторваться, ведь она вызывает восхищение.

За пять часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Некоторые пользователи сети не находили слов, чтобы описать фигуру знаменитости и оставляли лишь свои лайки. Другие же - просто засыпали Квитко комплиментами.

"Вот это бюст!", - отметил один из пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко надела купальный наряд с пикантным вырезом посередине. Из большого декольте едва не вываливалась грудь знаменитости, но ее это нисколько не смущало, наоборот она всячески извивалась.

Тонкую талию модели обвила ткань, напоминающая пояс.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко примерила стильный купальник с лифом на тонких лямках и застежкой сзади, а также трусики с несколькими завязками на бедрах.

Причем некоторые пользователи сети отметили, что данная модель бикини - весьма скромная в сравнении с теми, что Настя обычно показывает.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов