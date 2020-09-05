Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованной фотографии Квитко позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Знаменитость решила дополнить образ очками и элегантными браслетами. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

«Беспредельный соблазн», «красотка до невозможности», «выглядишь невероятно», «фантастический вид», «очень мило выглядишь», «боже, не могу налюбоваться», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, извивалась на пирсе ради эффектных кадров.

Красотка вскружила голову многим пользователям сети. Фанаты, которые не в силах устоять перед такой искусительницей, создают соответствующие странички в Инстаграм.

Красотка надела купальный наряд с пикантным вырезом посередине. Из большого декольте едва не вываливалась грудь знаменитости, но ее это нисколько не смущало, наоборот она всячески извивалась.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов