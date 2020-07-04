Сериал "Сваты" завоевал огромную популярность в Украине и за ее пределами

Мало, кто знает, но в Казахстане сняли свою версию популярного ситкома, пишет Politeka.net. На просторах ТВ существуют прототипы персонажей Валюхи ее мужа Ивана Будько, Юрия и Ольги Ковалевых, Митяя и других.

Давайте посмотрим на "двойников" известного семейства.

Прототипами семейной пары Будько стали селяне Карлыгаш и Балтабай, а городских, Ковалевых, стали - Сакен и Аида.

Мария Будько и ее будущий супруг Максим Ковалев - Лана и Бек.

Создатели сериала решили немного изменить историю. По сюжету родители парня – простые сельские жители, а отец и мать девушки – типичные горожане. Первый сериал под названием "25 километр" рассказывает о предстоящей свадьбе пары.

Казахская Ольга Ковалева:

Казахская "Валюха":

Вторая же казахстанская версия "Кудалар" повествует о паре Мадины и Диасе, которые уезжают отдыхать за границу, а свою пятилетнюю дочь Аружан оставляют под присмотром дедушек и бабушек.

Сельской семейной парой стали Заттыбек и Пернегуль, а городской - Лейла и Бекжан.

Сваты начинают борьбу за внучку, всячески добиваясь ее внимания и попадают в забавные ситуации. В конце концов, обе семьи проникаются друг к другу некоторой симпатией.

А вот, как выглядит казахский Митяй (актер слева).

Отметим, студия Владимира Зеленского «95 Квартал» продала формат в несколько стран. Так что это одни из адаптаций оригинального формата были сделаны в Казахстане.

Актер, сценарист и режиссер Нуртас Адамбай, который имеет отношение к созданию другого "Кудалара", более свежего, рассказал, что "живыми" деньгами на ситком было потрачено от 215 до 240 тысяч долларов, и это не считая затрат на режиссера и сценарий.

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