Известная модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина-2019", показала новый наряд в откровенной позе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Леонила Гузь не стесняется показать свое идеальное тело в различных образах. На этот раз она нарядилась в весьма необычный наряд, который состоит из лоснящегося зеленого платья на завязках, черного боди и лакированных сапожек. Образ довершил кулон на тоненькой цепочке.

Для демонстрации такого костюма модель присела на корточки, отставив одну ногу далеко в сторону. Благодаря удачному ракурсу открывается пикантный вид на стройную ножку красотки и все, что происходит под подолом платья.

Пользователи социальной сети оценили новую работу Леонилы Гузь в комментариях:

"Милая"; "Прекрасная"; "Вау"; "Стильно красивая бестия".

Ранее "Мисс Украина-2019" примерила еще более откровенный образ на крыше: она нарядилась в обтягивающий купальник телесного цвета и босоножки. Во время фотосессии девушка сексуально изогнулась и дотянулась до водосточной трубы. В такой позе можно рассмотреть соблазнительные формы знаменитой модели во всех подробностях. А на фоне неприглядной крыши Леонила выглядит еще красивее.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, непревзойденная Мисс Украина призналась, что хотела бы в себе изменить: «Я обожаю эти…»

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