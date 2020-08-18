Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», покорила красотой

Звезда активно ведет свой аккаунт в Инстаграм, посты в котором набирают тысячи лайков за считанные часы, сообщает Politeka.net.

Примерно час назад звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала всю свою красоту.

Так, Гузь позировала в белой рубашке, от чего ее вид казался нарядным. На руке красотки блестели часы. Волосы звезда красиво уложила, они легли ровной волной.

Макияж подчеркнул форму глаз Леонилы так, что от взгляда нельзя оторваться.

"Ты словно целая вселенная 🤍", - написала модель.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Ты начала сама себе комплименты в подписи писать?", "Ты очень красивая", "Самая красивая👍", "Я люблю тебя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️😘😘няшка🌹🌹", "Шикарная 🔥", "Красатуля", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала на пляже в крохотном черном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Модель эффектно задрала руки и в этот момент решила поправить волосы, из-за чего снимок получился достаточно пикантным.

Фото модель не подписала, но поклонники все равно пришли в восторг.

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь продемонстрировала идеальную фигуру, позируя посреди ночного Монако. Для прогулки по городу она выбрала удобный и расслабленный лук – белоснежный топ на пуговицах и классические джинсовые шорты с высокой посадкой.

Такой наряд подчеркивает идеально плоский животик и точеную талию девушки.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди

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