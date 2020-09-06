Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала, как провела день рождения

На фото Татьяна показалась в цветочном платье с огромным декольте. Красотка не надевала белье, как и большинство красавиц на вечеринке. Девушки праздновали день рождение Котовой. На первом фото они держали в руках бокалы с шампанским. На втором снимке можно увидеть звезд за столом, а на третьем - все собрались для группового фото. Татьяна в руках держала поднос с клубничкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу запомнить нас такими весёлыми, счастливыми, легкими и яркими. Этот вечер навсегда в моем сердце, теперь и в Instagram. Благодарю вас мои хорошие, что нашли время прийти и уйти в отрыв, вместе со мной", - написала Татьяна.

Фанаты, включая участниц вечеринки, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие мы красивые", "Вы такие позитивные и красивые все, жизнерадостный, так приятно смотреть на эти фотографии", "Танюша, дорогая какие потрясающие фотографии получились и все такие радостные и счастливые на них", "Уф, какие красивые девушки", " "Такие сладкие".

Сообщалось, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом от неизвестного поклонника.

На своей странице в Инстаграм эффектная красотка выложила новый снимок, на котором позирует с огромным букетом красных роз. Цветов так много, что они занимают почти всю фотографию.

Напомним, горячая экс-ВИА Гра Котова эффектно задрала халат, оголив роскошные ноги

Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" раздвинула ножки, похваставшись своим арбузиком

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Татьяна Котова без стыда распахнула рубашку, засмущав всех



