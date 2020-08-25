Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова взбудоражила горячим видом из ванной

Как передает Politeka.net, красотка выложила в социальной сети "Инстаграм" откровенное фото, на котором посветила своей природной красотой. На снимке певица позирует у зеркала с телефоном в руках, при помощи которого и сделала селфи. Татьяна не запахнула как следует белый халат, благодаря чему засветила грудь и плоский животик. Она кокетливо подмигнула на камеру и вытянула губы трубочкой. Банный образ дополнила растрепанная прическа.

"Недавно услышала мнение одного сексолога, что пары расходятся, когда перестают целоваться и обниматься.... 💔 Кажется, похоже на правду, ведь если нет заботы, нежности и тактильного обмена энергией, значит из отношений уходит жизнь", - такими мыслями Котова поделилась в описании.

Пользователи сети выразили свое восхищение в комментариях:

"Офигенное фото 😃👍👌"; "Какая же красивая фотография. Вы здесь выглядите просто идеально👌"; "Красотка внеземных масштабов 🌹🌹🌹"; "Ну как можно о чем то думать☺️ такая красота.😍🔥👍❤️"; "Фотография получилась просто шикарная, конечно же в отношениях очень важно всегда быть вместе"; "Я думаю, грудь у тебя офигенная. Это если мягко сказать )".

Ранее похожим фото порадовала фанатов певица Вера Брежнева, которая тоже выступала в составе "ВИА Гры". Она сделала селфи у зеркала топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой. Волосы артистка собрала в пучок на макушке. Благодаря удачному ракурсу можно заметить, что Вера Брежнева находится в идеальной физической форме и не уступает красотой своей молодой коллеге.

Напомним, жаркая блондинка из "ВИА Гры" без белья показала, что прячет под пиджаком.

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