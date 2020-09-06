Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как тренирует свое тело

На фото Кейли позировала без обуви, в лосинах и белом топе. Красотка стояла на фоне спортивных снарядов и снимала сама себя в зеркало. Волосы у звезды были собраны в хвост, а ноги девушка держала на ширине плеч. На втором снимке Гейл уже лежала и снимала себя боком, демонстрируя идеальную фигуру и пышный бюст, который еле вместился в крохотный топик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Какие упругие, горячая детка".

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На фото Келли позирует в мокром оранжевом бикини. Девушка отвела взгляд от объектива камеры, зато показала свой бюст во всей красе: влажный и аппетитный. Волосы у Гейл были распущены, а рукой звезда взялась за волосы. Как можно заметить, модель позировала на фоне моря, хотя оно и было размыто фотографом.

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Келли позировала салатовом бикини. Верх купальника чем-то напоминал узкий топик. Тонкие лямки впились в кожу красотки. Небольшая грудь слегка выпирала из него.

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