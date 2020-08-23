Звезда выглядит шикарно в чем бы не была

Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл обтянула большие формы купальником

Звезда опубликовала видео, снятое во время отдыха, сообщает Politeka.net. Красотка сои друзьями активно проводила отдых на берегу, о чем свидетельствуют кадры в сториз.

Для своего времяпрепровождения Келли выбрала черный купальник с пикантным вырезом посередине лифчика. Тонкая ткань верха купальника обтянула шикарную грудь, а бретельки сильно натянулись на плечах.

Указанный разрез придавал образу смелости, ведь грудь едва ли не выпрыгивала из него.

Крохотные плавки-бикини сели на бедрах и подчеркнули их округлость.

Нельзя не заметить шикарный пресс и стройные ножки знаменитости. Красотка улыбалась, глядя в камеру. Ее глаза были подчеркнуты черным карандашом, отчего взгляд казался более глубоким.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, поскольку в сториз нет такой возможности. Стоит отметить, что остальные посты звезды набирают множество лайков за считанные минуты.

Напомним, Келли Гейл предстала в зеленом купальнике с принтом из листьев.

Тонкие лямки оплели стройную фигуру звезды, немного впившись в тело.

Маленькие плавки также держались на тонких бретельках, привлекая внимание к бедрам.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала в микроскопическом бикини, эффектно задрав руку и изогнувшись на камеру.

«Я люблю места, где так жарко, что вы можете носить бикини в любое время дня, и никогда не замерзнете. Встречаю полусонный восход солнца, и уже жара», - говорится в сообщении.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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