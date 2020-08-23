Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл обтянула большие формы купальником

Звезда опубликовала видео, снятое во время отдыха, сообщает Politeka.net. Красотка сои друзьями активно проводила отдых на берегу, о чем свидетельствуют кадры в сториз. 

Для своего времяпрепровождения Келли выбрала черный купальник с пикантным вырезом посередине лифчика. Тонкая ткань верха купальника обтянула шикарную грудь, а бретельки сильно натянулись на плечах. 

Указанный разрез придавал образу смелости, ведь грудь едва ли не выпрыгивала из него. 

Крохотные плавки-бикини сели на бедрах и подчеркнули их округлость. 

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Нельзя не заметить шикарный пресс и стройные ножки знаменитости. Красотка улыбалась, глядя в камеру. Ее глаза были подчеркнуты черным карандашом, отчего взгляд казался более глубоким. 

Кадры не собрали много лайков и комментариев, поскольку в сториз нет такой возможности. Стоит отметить, что остальные посты звезды набирают множество лайков за считанные минуты. 

Напомним, Келли Гейл предстала в зеленом купальнике с принтом из листьев. 

Тонкие лямки оплели стройную фигуру звезды, немного впившись в тело. 

Маленькие плавки также держались на тонких бретельках, привлекая внимание к бедрам. 

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала в микроскопическом бикини, эффектно задрав руку и изогнувшись на камеру. 

«Я люблю места, где так жарко, что вы можете носить бикини в любое время дня, и никогда не замерзнете. Встречаю полусонный восход солнца, и уже жара», - говорится в сообщении.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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