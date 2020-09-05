Украинская певица Светлана Лобода решила пошалить на камеру, показав роскошную фигуру в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Лобода куда-то направляется в одном купальнике и больших очках, которые прикрывают ее лицо. При этом, благодаря фильтру, кажется, что ее формы невероятно блестят на солнце.

Уточним, что образ певицы завершала элегантная цепочка с крестиком на груди. Несмотря на то, что кадры певица никак не прокомментировала, ее поклонники были лишены такой возможности из-за того, что их певицы выбросила в Сторис.

До этого мы рассказывали, что Светлана Лобода показала, как наслаждается последними мгновениями уходящего лета.

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, показала, как проводит время на отдыхе.

Так, на фото Лобода позирует в бассейне на надувном круге в виде единорога. Для расслабленного отдыха певица выбрала черный купальник-бикини, прикрывающий лишь самые интимные места, и черную шляпу. Лобода эффектно позирует на круге, демонстрируя свой роскошный загар и плавные изгибы идеальной фигуры.

Напомним, похудевшая Лобода покорила формами в эффектном мини на курорте: «Госпожа!».

Как сообщала Politeka, младшая сестра Лободы в белоснежном наряде эффектно задрала ногу прямо в самолете: фото красавицы.

Также Politeka писала, что похудевшая Лобода без лишней скромности показала прелести в «невидимом» бикини: «Я активно занималась…».