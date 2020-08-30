Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, показала кадр из самолета

Как передает Politeka.net, 28-летняя Ксения Лобода решила не отставать от своей известной родственницы и также стать популярной. Девушка создала микроблог в соцсети Инстаграм, куда выкладывает различные фотографии. Пока на ее страницу подписаны не так много человек, как у Светланы, однако она не расстраивается, ведь это дело времени.

Ксения регулярно постит фотоснимки, записывает видео в сторизы. Не так давно Лобода младшая отправилась на летний отдых за границу и вот теперь красотка вернулась на родину. Свой полет в самолете, где она летит первым классом, девушка решила запечатлеть на фото и выложить в сеть.

На снимке Ксюша эффектно задрала ногу и попозировала в кресле самолета, одетая в белую одежду и даже обувь. На ней были спортивные штаны и свитшот, а волосы затянуты в тугой высокий хвост. Красотка не смотрела в кадр, взор ее был обращен в иллюминатор самолета.

«Верь в свой полет, и небо не закончится никогда», - подписала она снимок.

В комментариях одна из подписчиц пожелала ей мягкой посадки.

Ранее мы писали, что Ксения Лобода отметила 28-й день рождения. В честь праздника красотка поделилась в сети соблазнительным фото, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка выглядела очень счастливой.

До этого Ксения поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в леопардовом купальнике, сверху которого надела прозрачную черную накидку. Девушка сидела на диванчике на фоне моря. Она спрятала лицо за солнцезащитными очками.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!"