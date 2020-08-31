Светлана Лобода показала, как наслаждается последними мгновениями уходящего лета

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, показала, как проводит время на отдыхе. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

Так, на фото Лобода позирует в бассейне на надувном круге в виде единорога. Для расслабленного отдыха певица выбрала черный купальник-бикини, прикрывающий лишь самые интимные места, и черную шляпу. Лобода эффектно позирует на круге, демонстрируя свой роскошный загар и плавные изгибы идеальной фигуры.

«Время релакса», - коротко подписала снимок певица.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее фото.

«Идеальная», «Фото супер», «шикарная», «Какие изгибы мать его», «Лободуся русалочка», «Шикарный вид!», «Какая аппетитная жареная курочка!», «У вас лето никогда не заканчивается фото солнечное а вы прекрасны», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лобода похвасталась роскошной фигурой во время отдыха.

Так, на опубликованной фотографии Лобода позирует в эффектном мини-наряде, который подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Красотка позирует на фоне бассейна, а позади нее виднеются горы во время заката солнца.

Несмотря на то, что кадр певица никак не подписала, поклонники Лободы буквально «взорвались» комментариями.

Напомним, похудевшая Лобода покорила формами в эффектном мини на курорте: «Госпожа!».

Как сообщала Politeka, младшая сестра Лободы в белоснежном наряде эффектно задрала ногу прямо в самолете: фото красавицы.

Также Politeka писала, что похудевшая Лобода без лишней скромности показала прелести в «невидимом» бикини: «Я активно занималась…».