До конца этого года и в следующем курс доллара в Украине будет держаться в районе 28 гривен

О том, чего стоит ждать от курса американской валюты в ближайшем будущем, рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Он отметил, что правительство скорректировало свой прогноз по доллару на ближайшее время.

«Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию – 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же», - заявил Петрашко.

Отметим, что в конце прошлого года Кабмин прогнозировал, что в 2020 году курс доллара будет держаться в районе 27 гривен. При этом после начала пандемии китайского вируса в марте этого года, курс доллара был пересмотрен до 29,5 гривны.

В конце июля в правительстве одобрили новый прогноз экономического и социального развития страны. Чиновники рассчитывают на то, что к концу 2021 года доллар будет стоить 28,8 гривны, а средний курс за год составит 29,1 гривны.

О том, что до конце этого года доллар будет колебаться в пределах 27-28 гривен ранее также заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение: «планируется установить на уровне…».

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит: каким будет курс валют.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.