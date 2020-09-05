Популярна співачка Віра Брежнєва показала незвичайний грошовий наряд, який приміряла для нового проекту

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала фото в яскравому образі на своїй сторінці в "Instagram". Виконавиця постала перед шанувальниками в міні-спідниці і екстремально короткому блискучому топі, який більше нагадує дорогоцінний бюстгальтер - у всякому разі, ще одного під ним не видно. Поверх всього цього Віра Брежнєва накинула пальто з короткими рукавами, зроблене нібито з купюр. Образ довершила діадема і намиста з синім каменем.

На знімку красуня стоїть в дверному отворі, спираючись на яскраво-червоний косяк. При цьому співачка спокусливо зігнулася, розкрила верхній одяг і показала свої чудові форми.

"У когось є грошове дерево, а у когось грошове пальто ♥️ хоча не тільки воно прекрасне на цьому фото",-підписала Брежнєва.

Шанувальники прийшли в захват від зовнішності і пози виконавиці, засипавши її компліментами в коментарях:

"Та Бог з ним, з пальтом! Яка жінка! Мрія поета! 😍"; "Віра @ververa ти незрівнянна 🖤 Сьогодні показала вранці матусі Ритм і всі телевізійні версії Вечериночки 😀 Мама змушена бути на одній хвилі зі мною 😂😂😂"; "Віра, Ви сногшибательны"; "Статуэточка 🤪 як завжди точена , ідеальна , музична 💛💛💛"; "найпрекрасніше на цьому фото це @ververa 😍😍😍"; "Ну як можна бути такою гарною🔥❤️"; "Ось це справжній стиль! Як завжди на висоті".

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