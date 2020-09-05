Модель и бывшая пассия актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, поделилась с поклонниками нежным фото





Как передает Politeka.net , соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Снова обуваться и спать под крышами", - с ноткой разочарования модель подписала снимок.

На кадре Тони предстала лежа возле бассейна встречая рассвет. Модель была под одеялом и в пижаме. Красивый рассвет лишь добавил нежности ее образу.

Поклонники модели восхитись не только красотой Тони, но и видом:

"Вот это пейзаж", "Мечтательная", "Тони успевает везде", - писали под постом знаменитости.

Напомним, в мае 2013 года Ди Каприо завязал роман с моделью из Германии. Тони стала четвертой из его подружек, которая рекламировала белье от «Victoria’s Secret». Девушка была младше актера на 18 лет, что его совершенно не смущало. До свадьбы дело так и не дошло - яркая блондинка так и не смогла удержать завидного красавца. И в конце декабря 2014 года пара рассталась.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

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