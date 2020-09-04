Турецкая модель Гюль Бахари, которая является копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой день рождения через четыре дня. Что же мне делать? Предложите идеи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Гюль Бахари позирует в тесном топе и джинсовой юбке, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Как можно заметит, под топом у модели ничего нет. А вот образ красотка дополнила эффектной прической.

«Дикая штучка», «красотка», «о, моя красотка», «черт, да это волшебство какое-то», «выглядишь чрезвычайно мило», - пишут ее поклонники.

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В этот раз пышнотелая модель восхитила фигурой в пикантном образе. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников к себе, поэтому каждый день будоражит фанатов новыми фото, на которых позирует в разных образах.

Поскольку модель является рекламным представителем известного бренда одежды, менять свой стиль едва ли не каждый день для девушки не составляет труда. Сегодня Бахари примерила слишком короткую майку-топ, под которой совсем не было белья и Гюль с радостью продемонстрировала внушительных размеров грудь.

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