Турецкая модель Гюль Бахари, которая является копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мой день рождения через четыре дня. Что же мне делать? Предложите идеи», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Гюль Бахари позирует в тесном топе и джинсовой юбке, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Как можно заметит, под топом у модели ничего нет. А вот образ красотка дополнила эффектной прической.
«Дикая штучка», «красотка», «о, моя красотка», «черт, да это волшебство какое-то», «выглядишь чрезвычайно мило», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не смогла скрыть главное в слишком короткой маечке
В этот раз пышнотелая модель восхитила фигурой в пикантном образе. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников к себе, поэтому каждый день будоражит фанатов новыми фото, на которых позирует в разных образах.
Поскольку модель является рекламным представителем известного бренда одежды, менять свой стиль едва ли не каждый день для девушки не составляет труда. Сегодня Бахари примерила слишком короткую майку-топ, под которой совсем не было белья и Гюль с радостью продемонстрировала внушительных размеров грудь.
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